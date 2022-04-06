Almanya'da fabrika siparişleri şubatta düşük dış taleple geriledi - Son Dakika
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Almanya'da fabrika siparişleri şubatta düşük dış taleple geriledi

06.04.2022 14:11
Almanya'da fabrika siparişleri şubatta düşük dış taleple geriledi

Almanya'da fabrika siparişleri, Ukrayna'daki savaşın başladığı şubatta beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Almanya'da fabrika siparişleri, Ukrayna'daki savaşın başladığı şubatta beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 düştü. Söz konusu siparişler Şubat 2021'ye göre ise yüzde 2,9 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi.

Almanya'da şubatta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 2,8 ve yabancı siparişlerde yüzde 3,3 düşüş görüldü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ocak ayına göre yüzde 3,3 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 3,4 düştü.

Şubatta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 1,9 ve sermaye malı siparişleri yüzde 2,8 azalırken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,7 arttı.

Ülkede fabrika siparişleri iyi iç talep sayesinde ocakta revize olarak yüzde 2,3 artmıştı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şubatta söz konusu siparişlerdeki genel düşüşün yurt dışından gelen zayıf talepten kaynakladığını belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, şubatta siparişlerdeki düşüşün, önceki aylardaki önemli artışlardan sonra geldiği hatırlatılarak, " Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının etkileri şubat verilerine dahil olmadı. Ancak savaş, talebin daha da gelişmesi konusunda büyük belirsizliğe yol açıyor. Bu nedenle, önümüzdeki aylara ilişkin görünüm şu anda daha düşük kalıyor." denildi.

Ekonomistler, Ukrayna'daki savaşın Almanya'nın Rusya'dan başta doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına diğer Avrupa ülkelerine göre fazla bağımlı olmasıyla yeni bir belirsizlik oluşturduğunu belirterek, artan enerji maliyetlerinin özellikle ülkenin imalat sektörü üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getiriyor.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 sonrası sipariş defterlerinin doluluğu ve baz etkilerinin Alman ekonomisinin büyümesini destekleyeceğini belirterek, ancak Ukrayna'daki savaşın, tedarik zinciri sorunlarıyla beraber şirketleri baskı altına aldığını vurguladı.

Öte yandan, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 1 Nisan'da Ukrayna-Rusya savaşının Alman sanayisindeki malzeme sorununu daha da artırdığını bildirmişti.

Ifo, martta, Almanya'daki şirketlerin yüzde 80,2'si ara ürün ve ham madde tedarikindeki darboğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşandığını belirtmişti. Şubat ayında bu oran yüzde 74,6 olarak kayıtlara geçmişti.

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Ukrayna, Fabrika, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da fabrika siparişleri şubatta düşük dış taleple geriledi - Son Dakika


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