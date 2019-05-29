Son Dakika Haberleri: Almanya'da Faslılara ait camiye ırkçı saldırı
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Almanya'da Faslılara ait camiye ırkçı saldırı

1 saat önce

Almanya'da Faslılara ait camiye kanlı domuz başı atıp, ırkçı semboller çizdiler.

Almanya'da Faslılara ait camiye ırkçı saldırı, System.String[]
Almanya'da Faslılara ait camiye kanlı domuz başı atıp, ırkçı semboller çizdiler.

Almanya'da giderek artan cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı (KRV) Mönchengladbach şehrindeki Faslılara ait Masjid-Arrahman Camii'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kanlı kesilmiş domuz başı, kanlı bir torba atılarak, ırkçı semboller çizildi.

Masjid-Arrahman Camii dernek görevlisi tarafından fark edilen olay sonrası Alman istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Örgütü ve polis tarafından yapılan incelemede, kanlı kesilmiş domuz başı, kanlı bir torba ve ırkçı semboller tespit edildi. Aynı cami daha önce de Almanya'da Selefiler'in liderlerinden biri olarak tanımlanan ve hapiste olan Alman Müslüman Sven Lau (39) ile gündeme gelmişti. Alman güvenlik güçleri söz konusu caminin selefilerin buluşma merkezi olduğu gerekçesiyle, geçtiğimiz yıl kasım ayında camide arama gerçekleştirmişti.

Diğer taraftan şehirdeki Alman ırkçı gruplar cami önünde bir gösteri yapmaya hazırlanıyor. Cami karşıtı ırkçı gruba polisin izin vermediğini belirtilirken polis, ırkçı grupla cami bahçesine atılan kesik domuz başı ve ırkçı sembollerle arasında bağ olup olmadığını araştırdığı belirtiliyor. - DUSSELDORF
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:08 Kaynak: İHA
Ren Vestfalya, Almanya, Güncel
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