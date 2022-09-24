Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor - Son Dakika
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Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor

24.09.2022 13:17
Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor

Almanya'da Federal Kriminal Dairesi (BKA), artan enerji ve gıda fiyatları ile nedeniyle iç güvenliği bozacak toplumsal olayların baş gösterebileceği konusunda uyardı.

Almanya'da Federal Kriminal Dairesi (BKA), artan enerji ve gıda fiyatları ile nedeniyle iç güvenliği bozacak toplumsal olayların baş gösterebileceği konusunda uyardı.

Tagesspiegel gazetesinin BKA kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya'da nüfusun önemli bir kısmının, siyasi kararlar nedeniyle varlıklarının tehdit altında olduğunu hissetmeleri durumunda Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan protestolara benzer bir durum beklenebileceği ifade edildi.

BKA'nın kurum içi yazışmalarında artan enerji ve gıda fiyatlarının toplumsal olayları körükleyebileceği buna göre önlemler alınması istendiği belirtildi.

Yazışmalarda, radikal grupların mevcut krizi kendi amaçları doğrultusunda kullanma girişimleri olabileceği uyarısında bulunuldu.

BKA'nın kurum içi yazışmalarında Kovid-19 salgınıyla mücadele politikalarına karşı düzenlenen protestolara benzer gösteriler ve suç eylemlerinin beklendiğine işaret edildi.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor - Son Dakika
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