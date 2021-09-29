Almanya'da Federal Meclis'e seçilen göçmen kökenli milletvekillerinin sayısı arttı - Son Dakika

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimde Federal Meclis'e (Bundestag) seçilen göçmen kökenli milletvekillerinin sayısı arttı.

"Mediendienst Integration" internet sayfası tarafından yapılan araştırmaya göre, genel seçimin ardından Federal Meclis'e giren göçmen kökenli milletvekili sayısı 83 oldu.

Araştırmada, ülke nüfusunun yüzde 26'sının göçmen kökenli olduğu anımsatılarak Federal Meclis'teki 735 milletvekilinin sadece yüzde 11,3'ünün göçmen kökenli olduğuna dikkat çekildi.

Bir önceki yasama döneminde Federal Meclis'te 58 göçmen kökenli milletvekilinin yer aldığına işaret edilen araştırmada, son seçimle bu sayının bir önceki yasama yılına göre yüzde 3 arttığı belirtildi.

Mecliste yüzde 28,2 ile en fazla göçmen kökenli milletvekili Sol Partide bulunuyor.

Sol Partiyi, yüzde 17 ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 13,6 ile Yeşiller, yüzde 7,2 ile Almanya için Alternatif (AfD), yüzde 5,4 ile Hür Demokrat Parti (FDP) ve yüzde 4,6 ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri takip etti.

Araştırmaya göre, SPD'de 35, Yeşillerde 16, Sol Partide 11, CDU/CSU'da 9, AfD'de 6 ve FDP'de 5 göçmen kökenli milletvekili bulunuyor.

Bu yasama döneminde çeşitli partilerde 18 Türk kökenli milletvekili görev yapacak.

Berlin Eyalet Meclisi'nde 9 milletvekili

Öte yandan 26 Eylül'de yapılan Berlin Eyalet Meclisi seçiminde 9 Türk kökenli milletvekili meclise girdi.

Berlin eyaletinin Seçim Kurulunca yapılan açıklamaya göre, SPD'den Derya Çağlar, Sebahat Atlı, Sevim Aydin ve Orkan Özdemir, Yeşillerden Taylan Kurt, Tuğba Bozkurt ve Turgut Altuğ ve Sol Partiden Elif Eralp ve Ferat Koçak Berlin Eyalet Meclisinde yer alacak.