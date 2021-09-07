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Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü - Son Dakika

Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü

07.09.2021 14:01
Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü, System.String[]

Almanya'da Federal Meclis'in 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesindeki 239. son oturumu seçim mitingine dönüşürken Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik Partileri'nin Başbakan adayı Armin Laschet'e destek istedi.

Almanya'da Federal Meclis'in 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesindeki 239. son oturumu seçim mitingine dönüşürken Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik Partileri'nin Başbakan adayı Armin Laschet'e destek istedi.

Almanya'da Federal Meclis, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde 239. son oturumunu gerçekleştirdi. Federal Meclis'in son oturumu, başbakan adaylarının seçim beyannamesinde seçmenlere vaat ettikleri konu başlıklarını gündeme getirerek rakiplerinin iddialarını cevaplaması ile seçim mitingine dönüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuşmasında Hristiyan Birlik Partileri'nin başbakan adayı Armin Laschet'e destek isteyerek, "Bu ülkenin geleceğini belirleyecek, sağlam ekonomik ve vergi politikası kararları alabilecek ve ülkeyi geleceğe taşıyacak en iyi yol, Armin Laschet liderliğindeki bir federal hükümettir. Almanya'nın istikrar, güvenilirlik, ılımlılık ve orta yolu hedefleyen bir hükümete ihtiyacı var" dedi.

"Aşı işe yarıyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyorsunuz. Aşı bize özgürlüğümüzü geri getiriyor, mutasyonlara karşı koruyor" diyen Merkel, halkı tekrar aşı olmaya çağırdı. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'un '50 milyon kişi iki kez aşılandı. Şimdiye kadar bekleyenler için hepimiz kobaydık' sözlerine de tepki gösteren Merkel, "Elbette hiçbirimiz aşılama sırasında bir kobay değildik ve hiçbir şekilde değiliz. Almanya'daki aşılar, gerekli tüm klinik test aşamalarından ve tüm onay süreçlerinden geçti. Politikacılar insanları aşı yaptırmaya ikna etmeli" diye konuştu.

SPD'NİN ADAYI SCHOLZ'DAN SOL İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, oy alacağı orta sınıfın çalışma şartlarının iyileştirilmesinden istikrarlı emeklilik, yoksulluk ve çevrenin korunması, enerji politikalarından yeni iş sahalarına birçok konuda yapacakları çalışmalara değindi. Sol ittifaka da yeşil ışık yakan Scholz, korona salgınına karşı da daha fazla kurallara uyulması isteyerek, "Yeni bir karantinaya girmeyeceğiz. Çocuklar okullarda sınıfa geri dönmelidir. Ancak bunun için daha fazla insanın aşılanması gerekecekti. Aşı gereksinimleri hakkında şimdi bir tartışma başlatmak yanlış olur. Vatandaşların artık ikna olması ve meslektaşlarını ve arkadaşlarını kendilerinin ikna etmesi gerekiyor. Önlemlere daha fazla uyulması gerekecektir" dedi.

LİBERAL PATİ (FDP) LİDERİ LİNDNER'DAN YEŞİLLERE ELEŞTİRİ

Liberal Pati (FDP) lideri Christian Lindner, SPD başbakan adayı Olaf Scholz'un son anketlerde yükselişe geçmesine cevap olarak, "Anketleri kazanmak yeterli değil, önemli olan seçimleri kazanmak. Seçimleri kazanmak bile yetmeyebilir" diyerek, Helmut Kohl'un 1976'da Birlik için yapılan federal seçimleri kazandığını ancak yönetebilecek bir koalisyon oluşturamadığını hatırlattı.

Yeşillerin çevre ve iklim politikalarını da eleştiren FDP lideri Lindner, "İklim koruması insanlara gereksiz bir yük getirmemeli" ifadelerini kullandı.

YEŞİLLERDEN RAKİPLERE SERT ÇIKIŞ

Yeşillerin (Die Grünen) başbakan adayı Annalena Baerbock meclisteki konuşmasında rakip başbakan adaylarına sert çıkışlar yaparak, iklim politikaları konusundaki söylemlerini eleştirdi. Baerbock, Sosyal Demokratların iklim konusunda yol haritası olmadığı Birlik Partileri CDU/CSU'ni ve Liberallerin iklim politikalarının yetersiz olmadığını belirterek, "Bir politikanın çıkmaza girdiğini gördüyseniz, onu değiştirmeniz yeterli, 'şimdi yapacağız' şeklinde bir politika gerekiyor. Yeşiller olarak bunu vaat ediyoruz. Önleme ve korumaya yönelik bir iklim politikasına ihtiyacımız var. Bunun için fosil enerji kaynaklarını tamamen terk etmesini 2030 yılında bitireceğiz. CDU ve SPD iklim konusunda hiçbir farklılıkları bulunmuyor, 17 yıl kömürde kalmak yerine 'şimdi yapacağız' diyen bir politikaya ihtiyacınız var" dedi.

"MERKEL'İN BAŞBAKAN OLDUĞU 16 YIL, ALMANYA'NIN EN GÜZEL YILLARI"

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet ise Merkel'in başbakanlık koltuğunda oturduğu 16 yılın Almanya'nın en güzel yılları olduğunu belirterek, Merkel'in ülkeyi birçok krizden çıkardığını söyledi. Merkel'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Laschet, Almanya'nın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve iklim değişikliğine karşı mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Laschet, "İklim konusunda küçük ölçekli önlemler yeterli değil. Küresel mücadelelerle ancak başa çıkabileceğiz. Bu nedenle de iklim politikası konusunda Çin ve Rusya gibi ülkelerle de görüşmeniz gerekecek" diye konuştu.

Sol meclis grubu öncelikle Alman hükümetinin Afganistan'daki misyonunu eleştirdi. Sol kanat parlamento grubunun başkanı Dietmar Bartsch, "Gerhard Schröder ve Joschka Fischer, Almanya'yı bu savaşa soktu ve operasyon dış politika bilançomuzdaki en kara nokta Merkel hükümetleri döneminde yaşandı" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü
Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü
Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü
Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü
Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü - Son Dakika


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