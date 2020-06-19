Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi gözaltına alındı
Meclis duvarına tırmanan şahıstan detaylar Polisin bekleyişi İtfaiye aracı Meclis duvarına tırmanan şahıstBERLİN - Almanya'da Federal Meclisin duvarına tırmanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
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19.06.2020 19:59:24. #1.13#
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