Almanya'da firmaların ihracat beklentisi Ukrayna savaşı nedeniyle martta kötüleşti - Son Dakika
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Almanya'da firmaların ihracat beklentisi Ukrayna savaşı nedeniyle martta kötüleşti

28.03.2022 11:29
Almanya'da firmaların ihracat beklentisi Ukrayna savaşı nedeniyle martta kötüleşti

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ardından düştü.

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ardından düştü.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mart ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da şubat ayında 17 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, martta 19,3 puan azalarak eksi 2,3 puana geriledi. Böylece endeks martta Kovid-19 salgınının başlangıcı olan Nisan 2020'den beri en keskin düşüşünü gösterdi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında duyarlılığın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kötüleştiğini belirtti.

Fuest, "Bugüne kadar, endekste daha keskin bir düşüş sadece Nisan 2020'deki koronavirüs krizinin başlangıcındaydı (eksi 31,2 puan). Önümüzdeki altı ayı değerlendirirken, şirketler, özelliklede Rusya ile ekonomik bağları olan şirketler, önemli ölçüde daha karamsardı. İhracattaki büyüme belirgin şekilde yavaşlayacak." ifadesini kullandı.

İhracat beklentilerinin tüm imalat sektörlerinde düştüğünü aktaran Fuest, otomotiv üreticilerinin, ihracatlarında önemli bir düşüş beklediklerini belirtti.

Bu arada, Ifo, 23 Mart'ta Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, Ukrayna savaşının olumsuz etkileri nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti. Enstitü, büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 2,1 ila yüzde 3,1 aralığına indirmişti. Ifo açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın, yüksek emtia fiyatları, yaptırımlar, tedarik dar boğazları ile artan ekonomik belirsizlikle ekonomiyi yavaşlattığı" değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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Almanya, İhracat, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da firmaların ihracat beklentisi Ukrayna savaşı nedeniyle martta kötüleşti - Son Dakika


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