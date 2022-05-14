Almanya'da G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın yeri güvenlik sebebiyle değiştirildi - Son Dakika
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Almanya'da G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın yeri güvenlik sebebiyle değiştirildi

14.05.2022 16:13
Almanya'da G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın yeri güvenlik sebebiyle değiştirildi

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın yeri güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın yeri güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Stuttgart polisine dayandırdığı haberde, G7 dönem başkanlığı yürüten Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir'in başkanlığında Hohenheim Sarayı'nda yapılan G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın güvenlik endişesiyle başka yere alındığı belirtildi.

Haberde, yer değişikliğine Hohenheim çevresinde traktörlü eylemin rol oynadığı aktarıldı.

Schwaebische Zeitung gazetesinin haberine göre de çiftçiler 21 traktör ile toplantının yapılacağı yer yakınlarında bir gösteri düzenledi.

Hohenheim Sarayı'nda dün başlayan G7 Tarım Bakanları Toplantısı bugün sona erecek.

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Cem Özdemir, Stuttgart, Almanya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da G7 Tarım Bakanları Toplantısı'nın yeri güvenlik sebebiyle değiştirildi - Son Dakika


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