Almanya , gaz krizi nedeniyle zor bir kışa hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Scholz, yeni tedarikçiler bulmak için Körfez ülkelerini ziyaret etti.

Kaynak: DailyMotion.com

Almanya, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da gaz krizi | Çözüm Körfez'de mi? - Son Dakika

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