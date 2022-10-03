Almanya'da gaz krizi | Çözüm Körfez'de mi? - Son Dakika
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Almanya'da gaz krizi | Çözüm Körfez'de mi?

03.10.2022 09:44

Almanya, gaz krizi nedeniyle zor bir kışa hazırlanıyor.

Almanya, gaz krizi nedeniyle zor bir kışa hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Scholz, yeni tedarikçiler bulmak için Körfez ülkelerini ziyaret etti.

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Kaynak: DailyMotion.com

Almanya, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da gaz krizi | Çözüm Körfez'de mi? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da gaz krizi | Çözüm Körfez'de mi? - Son Dakika
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