Son Dakika Haberleri: Almanya'da Gaz Sızıntısı 60 Kişi Zehirlendi

Almanya'da Gaz Sızıntısı 60 Kişi Zehirlendi

1 saat önce

? Almanya'nın Münih şehrinin kuzey doğusunda bulunan Straubing kasabasında meydana gelen gaz sızıntısı, 60 kişinin zehirlenmesine yol açtı.

Almanya'da Gaz Sızıntısı 60 Kişi Zehirlendi, System.String[]
? Almanya'nın Münih şehrinin kuzey doğusunda bulunan Straubing kasabasında meydana gelen gaz sızıntısı, 60 kişinin zehirlenmesine yol açtı.

Yerel basın, buz pateni stadyumun altından geçen ve içerisinde amonyak gazının bulunduğu borulardan birisinde inşaat sırasında oluşan hasar sonucu 60 kişinin zehirlendiğini duyurdu. 

Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, bir okul ve çok sayıda ev tahliye edildi. Polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinin stadyum çevresinde güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Polis, zehirlenen vatandaşların gözlerinde yanma olduğunu ve nefes alıp verme zorlukları çektiklerini; tedavi altına alındıklarını söyledi.

Sızıntıya neden olan bölgede ekipler, tadilat çalışması yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

Münih, Almanya, Dünya
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