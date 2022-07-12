Almanya'da geçen yıl 23 bin 500 kişinin 100 yaşın üstünde olduğu açıklandı - Son Dakika
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Almanya'da geçen yıl 23 bin 500 kişinin 100 yaşın üstünde olduğu açıklandı

12.07.2022 15:01
Almanya'da geçen yıl 23 bin 500 kişinin 100 yaşın üstünde olduğu açıklandı

Almanya'da sadece 2021'de, 100 yaş ve üstünde 23 bin 500 kişinin olduğu bildirildi.

Almanya'da sadece 2021'de, 100 yaş ve üstünde 23 bin 500 kişinin olduğu bildirildi.

Federal İstatistik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 100 yaş ve üstü kişilerin geçen yıl, 2020'ye göre 3 bin kişi daha fazla olduğu ifade edildi.

Bu kişilerin 18 bin 900'ünün kadın olduğu belirtilen açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nda çok fazla erkeğin hayatını kaybetmesinin kadınların sayısının fazla olmasının sebeplerinden biri olduğu vurgulandı.

İstatistik dairesi, yaşlı nüfusun artmasına gerekçe olarak iyileşmiş yaşam koşulları, artan refah ve tıptaki son gelişmeleri gösterdi.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da geçen yıl 23 bin 500 kişinin 100 yaşın üstünde olduğu açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Almanya'da geçen yıl 23 bin 500 kişinin 100 yaşın üstünde olduğu açıklandı - Son Dakika
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