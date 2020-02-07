Almanya'da geçen yıl 918 kilogram eroin ve 10 bin 93 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da geçen yıl 918 kilogram eroin ve 10 bin 93 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika Dünya

Almanya'da geçen yıl 918 kilogram eroin ve 10 bin 93 kilogram kokain ele geçirildi

15 dakika önce

Ele geçirilen sentetik uyuşturucu maddelerinin miktarının arttığına işaret edilerek, 2019'da 1529 kilogram amfetamin ve 131 kilogram "Chrysal" adlı maddeye el konulduğu aktarıldı.

Almanya'da geçen yıl 918 kilogram eroin ve 10 bin 93 kilogram kokain ele geçirildi, System.String[]

Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarının arttığı bildirildi.


Alman hükümetinin, Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grubu'nun soru önergesine verdiği cevapta, 2019'da 918 kilogram eroin ve 10 bin 93 kilogram kokain ele geçirildiği belirtilerek 2018'de yakalanan eroin miktarının 163, kokain miktarının da 3 bin 211 kilogram olduğu anımsatıldı.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:11 
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