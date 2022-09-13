Almanya'da "maske tartışması" cinayetinde ömür boyu hapis cezası

Almanya'da geçen yıl, kendisine Kovid-19 maskesi takmadan satış yapamayacağını söyleyen kasiyeri öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi, 18 Eylül 2021'de Idar-Oberstein kentinde, benzin istasyonunda kendisine maske takmadan satış yapamayacağını belirten 20 yaşındaki kasiyeri öldüren kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti.
Alman vatandaşı sanığın, genç kasiyerin kendisine Kovid-19 maskesi olmadan satış yapmamasına sinirlenerek evdeki silahını alıp geldiği ve kasiyeri vurduğu belirtildi.
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