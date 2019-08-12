Almanya'da geleneksel Türk kıyafetleri defilesi düzenlendi
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Nürnberg'de yapılan festivalde, Orta Asya'dan günümüze Türk ve Türk kökenli ulusların giydikleri kıyafetler sergilenirken, kına gecesi ve gelin alayı da canlandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
Nürnberg'de yapılan festivalde, Orta Asya'dan günümüze Türk ve Türk kökenli ulusların giydikleri kıyafetler sergilenirken, kına gecesi ve gelin alayı da canlandırıldı.
Nürnberg kentinde 1995 yılında kurulan ve zamanın Nürnberg Başkonsolosu Asım Temizgil'in adlandırdığı 'Medina Türk Müzesi' Nürnberg Franken Festivalinde, Orta Asya'dan günümüze uzanan tarihi Türk kıyafetleri defilesi düzenledi. Birçok Alman ve Türk vatandaşlarının ilgi ile izlediği defileyi, Müze Müdürü Cemalettin Özdemir sundu. Özdemir bu defilede 30 ayrı kıyafet sergilediklerini, Türki Cumhuriyetlerde yaşayan toplumların giysilerini sunduklarını söyledi. Festivalde, tarihi ve günlük kıyafetlerin defilesinin yanı sıra kına gecesi ve düğün halayı da canlandırıldı.
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