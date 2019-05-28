Son Dakika Haberleri: Almanya'da gemi minibüse çarptı
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Almanya'da gemi minibüse çarptı

2 saat önce

ALMANYA'nın Bremen Eyaletindeki Bremerhaven'e Rus gemisi minibüse çarptı.

Almanya'da gemi minibüse çarptı, System.String[]
ALMANYA'nın Bremen Eyaletindeki Bremerhaven'e Rus gemisi minibüse çarptı. St. Petersburg'dan Bremerhaven'e gelen Mir isimli geminin kaptanı uygunsuz manevra yapınca geminin kıç kısmısahilde park halindeki minibüse çarptı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde minibüsün devrilmesine ramak kaldığı, camların patladığı ve boydan boya çizildiği görülüyor.

SADECE MİNİBÜSE DEĞİL ÇADIRLARA DA ÇARPTI

Kaza sonrası yapılan incelemede, minibüsün sağ kısmında büyük hasar olduğu belirtildi. Kaptanın yaptığı manevra sonucu sadece araç değil, yakınındaki çadırlar da zarar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:43 
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