Almanya'da genç nüfus en düşük seviyede - Son Dakika
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Almanya'da genç nüfus en düşük seviyede

26.07.2022 11:38
Almanya'da genç nüfus en düşük seviyede

Almanya'da 15-24 yaş arasındaki genç nüfus sayısının 1950'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği bildirildi.

Almanya'da 15-24 yaş arasındaki genç nüfus sayısının 1950'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 8,3 milyonun 15-24 yaş arasında olduğu, böylelikle bu yaş arasındaki gençlerin toplam nüfusun yüzde 10'unu oluşturduğu belirtildi.

Almanya'da toplam nüfusun 83,2 milyon ile en yüksek seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, ancak 15-24 yaş arasında olan gençlerin sayısının 1950'den bu yana hem sayısal hem de oransal olarak en düşük seviye gerilediği ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki gençlerin sayısının 2015 haricinde 2005'ten bu yana sürekli gerilediği ve 2021'in sonunda 8,3 milyon ile en düşük seviyeye indiği kaydedildi.

Ülkedeki demografik yapının eyaletler arasında farklılıklar gösterdiğine dikkati çekilen açıklamada, Bremen eyaletinde nüfusun yüzde 11'i 15-24 yaş arasındayken, bu oranın ülkenin doğusundaki Brandenburg'da yüzde 8 ve Saksonya-Anhalt ile Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yüzde 8,3 olduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da genç nüfus en düşük seviyede - Son Dakika

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