Genç pilot, halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi - Son Dakika

Genç pilot, halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

27.12.2020 20:50

Almanya'da bir pilot, Avrupa'da koronavirüse karşı aşılamanın başladığını hatırlatmak ve halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev bir şırınga çizdi.

Almanya'da 20 yaşındaki genç pilot, tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi.

"İNSANLARA MESAJ VERMEKTEN ZEVK ALIYORUM"

Almanya'nın Friedrichshafen kentinde 20 yaşındaki genç Pilot Samy Kramer, halka görsel şölen yaşattı. Tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarında Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi. Genç pilot, uçuş hazırlığının 30 dakika sürdüğünü dile getirerek, "İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir" dedi.

"BU NE BİR DAVET NE DE TOPLU BİR MESAJDIR"

Almanya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın başlaması nedeni ile böyle bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Kramer, "Bu ne bir davet ne de toplu bir mesajdır" dedi.

200 kilometre boyunca şırınga şeklinde çizdiği rotada uçuş gerçekleştiren Kramer, hava trafiğini canlı olarak yayınlayan uçuş sitesi tarafından kayıt altına alındı.

Genç pilot, halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

Friedrichshafen, Koronavirüs, Almanya, Pilot, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Genç pilot, halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi - Son Dakika Dünya


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