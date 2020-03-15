Almanya'da genç Türk sinemacının yeni filmi festivallerde - Son Dakika
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Almanya'da genç Türk sinemacının yeni filmi festivallerde

6 saat önce

Almanya'da genç Türk sinemacının yeni filmi festivallerdeAlmanya, (DHA) - ABD'de Altın Remi ödülüne layık görülen genç Türk sinemacı Seren Şahin, yapımcılığını üstlendiği yeni filmi 'Hapsolmuş?

Almanya'da genç Türk sinemacının yeni filmi festivallerde

Almanya, (DHA) - ABD'de Altın Remi ödülüne layık görülen genç Türk sinemacı Seren Şahin, yapımcılığını üstlendiği yeni filmi 'Hapsolmuş?, bu ay Almanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Regensburg Kısa Film Festivali dahil 3 farklı yerde gösterilecek.

Almanya'nın Passau şehrinde çekilen filmde bir üniversite öğrencisinin başından geçen olaylar konu ediliyor. Münih Televizyon ve Sinema Akademisi'nde eğitim alan genç Türk sinemacı Seren Şahin, birçok ödül sahibi sinemacıların yetiştiği okulda, kendi alanında yeni projeler ürettiğini belirterek bu yeni filminin de festivalde beğeni almasını umduğunu söyledi.

Genç sinemacı Şahin, birçok eleştirmenden filme dair olumlu dönüşler aldığını; filmin 3 farklı festivalde gösterilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Almanya'nın en prestijli gazetelerinden biri olan 'Sueddeutsche Zeitung,' Şahin'e geniş yer vererek, 'geleceği parlak yetenek' olarak nitelendirmiş; NewsDesk gazetesi de Şahin ile İngilizce söyleşi yapmıştı.

Augsburg Üniversitesi'nde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dalında çift lisans yapan genç sinemacı, halen Münih Televizyon ve Sinema Akademisi'nde Yapımcılık Bölümü'nde eğitim alıyor.

Almanya'da genç Türk sinemacının yeni filmi festivallerde

Almanya, Genç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:07 Kaynak: DHA
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