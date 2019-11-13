Son Dakika Haberleri: Almanya'da geniş katılımlı "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
Son Dakika Kültür Sanat Almanya'da geniş katılımlı 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinliği - Son Dakika

Almanya'da geniş katılımlı "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği

7 saat önce

Almanya'nın Saarland kentinde "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği çerçevesinde "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Almanya'da geniş katılımlı

Almanya'nın Saarland kentinde "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği çerçevesinde "Hz. Peygamber ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Saarland Eyalet Birliği'ne bağlı derneklerin ortaklaşa düzenlediği ve binden fazla kişinin katıldığı etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, verdiği konferansta, günümüzde aile içi problemlerin iletişim eksikliği ve İslam dininin yeterince anlaşılamamasından kaynaklandığını söyledi.

"Cennet anaların ayağının altında" felsefesini barındıran bir dinde kadına şiddettin ancak İslam'ı iyi anlamayanlardan kaynaklandığını vurgulayan Türkmen, "Yüce dinimiz İslam, ailede adaletin, ahlakın, fedakarlığın, sorumluluk bilincinin, istişarenin, karşılıklı yardımlaşma ve anlayışın hakim kılınmasını, eşlerin birbirine güven duymasını ve bağlılık göstermesini, sevinç ve sıkıntıların paylaşılmasını istemektedir." dedi.

Türkmen, ailelerin, kendi çocuklarına yaptıklarıyla rol model olması gerektiğini belirterek, "Ahlakı düzgün nesiller toplumu da düzeltir. Daha iyi bir hayat için muhtaç olduğumuz temel değerler öncelikle ailede hayat bulacak, oradan topluma ve dünyaya huzur katacaktır." ifadelerini kullandı.

Evliliklerin uzun ömürlü olması için sabır kavramının önemine vurgu yapan Türkmen, "Eşler birbirine sabır ve kolaylık göstermeli, birbirlerinin yükünü hafifletmeli, hayatı paylaşmalı, kendilerine ve ailelerine zaman ayırarak güzellikler yapmalıdır. Ailede üç şey bir arada olmalı; sohbet, sadakat ve sevgi. Bu üç unsur hayatımızın formülü olmalıdır." şeklinde konuştu.

DİTİB Saarland Eyalet Birliği Başkanı Erkan Kahveci ise bu tür etkinliklerle Hz. Muhammed'in rehberliğini, örnek kişiliğini anmayı ve anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Mainz Dini Danışma Kurulu Başkanı Celil Mahir Dindar ise Hz. Muhammed'e sevgiyi ifade eden, onu öven, birlik ve beraberliğimizin önemli unsurlarından biri olan mevlidin Müslüman coğrafyasındaki yeri ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Etkinlikte ayrıca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hazırlanan sinevizyon ve kısa filmler gösterildi, ilahi ve şiirler okundu, öğrencilerin hazırladığı skeç ve gösteriler sunuldu.

Etkinliğin sonunda katılanlara gül takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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