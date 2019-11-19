Son Dakika Haberleri: Almanya'da gıda bankalarından yararlanan 'muhtaç' sayısı arttı
Son Dakika Dünya Almanya'da gıda bankalarından yararlanan 'muhtaç' sayısı arttı - Son Dakika Dünya

Almanya'da gıda bankalarından yararlanan 'muhtaç' sayısı arttı

6 saat önce

Almanya’da yoksullara ve dar gelirlilere gıda yardımı yapan Tafel yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü arasında gıda yardımlarına güvenen kişi sayısının geçtiğimiz seneye oranla yüzde 20’lik bir artış gösterdiğini duyurdu.

Almanya'da gıda bankalarından yararlanan 'muhtaç' sayısı arttı, System.String[]

Almanya'da gıda bankalarından yararlananların sayısı yüzde 10 arttı. Kar amacı gütmeyen Tafel Örgütü, gıda bankası projesiyle, her yıl milyonlarca ton yiyeceği çöpe gitmeden kurtarmaya çalışıyor.


Almanya'da yoksullara ve dar gelirlilere gıda yardımı yapan Tafel yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü arasında gıda yardımlarına güvenen kişi sayısının geçtiğimiz seneye oranla yüzde 20'lik bir artış gösterdiğini duyurdu. Örgüt aynı zamanda, ülkede yaşlı nüfus arasında yoksullukla mücadele adına daha fazla adım atılması gerektiğini bildirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!
Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı Julian Assange hakkında İsveç'te açılan istismar soruşturması kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:46:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da gıda bankalarından yararlanan 'muhtaç' sayısı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]