Almanya'da göç düzenlemesi kabul edildi - Son Dakika
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Almanya'da göç düzenlemesi kabul edildi

06.07.2022 17:24
Almanya'da göç düzenlemesi kabul edildi

Almanya'da hükümet, göç paketi adlı düzenlemeyi kabul etti.

Almanya'da hükümet, göç paketi adlı düzenlemeyi kabul etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan göç paketinde oturma izni fırsatının getirilmesi, vasıflı işçilerin göçünün kolaylaştırılması, entegrasyon kurslarına doğrudan erişim ve suçluların daha tutarlı bir şekilde sınır dışı edilmesi gibi konular yer alıyor.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzenlediği basın toplantısında, ikamet hakkı ile bir bakış açısı değişikliği yaptıklarını belirterek, "İyi entegre olmuş insanların ülkemizde iyi fırsatlara sahip olmasını istiyoruz. Bunu ikamet hakkı ile hallediyoruz. Önceki uzun süreli tolerans uygulamasını sona erdirmek istiyoruz. Bununla, zaten toplumumuzun bir parçası haline gelen insanlar için bürokrasi ve güvensizliğe de son veriyoruz. Suç işleyen veya kimliğine ilişkin bilgi vermeyi inatla reddeden herkes, kalma hakkından yoksundur." dedi.

Birçok sektörde acilen ihtiyaç duyulan vasıflı işçileri kazanarak daha hızlı Almanya'ya getirmeleri gerektiğini ifade eden Faeser, "Bu nedenle vasıflıların ailelerini Almanya'ya getirmelerini kolaylaştırıyoruz. Artık Almanca bilginizi kanıtlamanız gerekmeyecek. Kalifiye işçilerin çok hızlı bir şekilde Almanya'ya gelmesini ve bizimle bir yer edinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Göç paketiyle tüm sığınmacılar için uyum sürecini güçlendirdiklerinin altını çizen Faeser, gelecek dönemde entegrasyon kurslarına erişimin artık kalma olasılığına bağlı olmayacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı, düzensiz göçü azaltmak ve düzenli göçü mümkün kılmak istediklerini de vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her şeyden önce, suçluları daha hızlı ve tutarlı bir şekilde sınır dışı etmeliyiz. Suçluların oturma haklarının gelecekte geri alınması daha kolay olacak. İdari prosedürleri önemli ölçüde basitleştiriyoruz. Suçlular için de sınır dışı edilmek üzere tutuklama emri verilmesini kolaylaştırılıyor ve böylece ülkeyi terk etmek zorunda kalan suçluların sınır dışı edilmeden önce ortadan kaybolmalarını önlüyoruz."

Göç paketi neleri kapsıyor

Göç paketi fırsat ikamet hakkı, ikamet hakları, kalifiye işçilerin göçünü kolaylaştırmak, ilk andan uyum ve geri dönüş ana başlıklarında 5 maddeden oluşuyor.

Fırsat ikamet hakkına göre Almanya'ya sığınmacı ya da başka yollarla gelen ve resmi oturumu olmayanlar 5 yıl bu şekilde ülkede kaldıktan sonra bir yıllık oturum izni için gerekli şartları yerine getirme imkanına erişecek. Burada geçim sağlama ve kimlik tespitinin yapılması şartı istenecek. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren beş yıldır Almanya'da bulunan, herhangi bir suç işlememiş ve özgür demokratik düzene bağlı olan kişiler bundan yararlanabilecek. 31 Aralık 2021'de müsamahası bulunan 242 bin yabancıdan 136 bini beş yıldan fazla bir süredir ülkede yaşıyor.

Almanya'ya üçüncü ülkelerden gelen vasıflı işçiler için aile birleşimi, göç eden aile üyeleri için dil sertifikası ihtiyacı ortadan kaldırılarak kolaylaştırılıyor. Buna göre Almanya'ya gelen vasıflı işçinin ailesinden dil sertifikası istenmeyecek.

Sığınmacılara ilk andan itibaren dil kurslarına erişim imkanı getirilecek. Hükümet, erken bir aşamada dil desteği sunarak katılıma ve sosyal kaynaşmaya katkıda bulunacak.

Geri dönüş maddesine göre ise Almanya'da kalamayacak kişilerin ülkelerine geri gönderilmeleri, eskisinden daha tutarlı bir şekilde uygulanacak. Bu, özellikle suçlular ve tehlikeli kişiler için geçerli olacak. Bu grup için sınır dışı edilme ve sınır dışı edilmek üzere tutuklama kararı verilmesi kolaylaştırılacak.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Hükümet, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da göç düzenlemesi kabul edildi - Son Dakika

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