Almanya'da göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırı planlayan 12 aşırı sağcıya gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırı planlayan 12 aşırı sağcıya gözaltı kararı - Son Dakika Dünya

Almanya'da göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırı planlayan 12 aşırı sağcıya gözaltı kararı

8 dakika önce

Almanya'da, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı bir örgüte bağlı 12 kişi gözaltına alındı

Almanya'da göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırı planlayan 12 aşırı sağcıya gözaltı kararı, System.String[]

Almanya'da, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı bir örgüte bağlı 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri daha önce görevi askıya alınmış eski bir polis.


Federal Başsavcılıktan yapılan yazlı açıklamada, 4 kişinin 'aşırı sağcı terör örgütü kurmak', 8 kişinin de 'örgüte destek sağlamak' şüphesiyle gözaltında alındığı bildirildi.

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Almanya, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:17 
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