Son Dakika › Dünya › Almanya'da göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırı planlayan 12 aşırı sağcıya gözaltı kararı - Son Dakika Dünya
Almanya'da göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırı planlayan 12 aşırı sağcıya gözaltı kararı
8 dakika önce
Almanya'da, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı bir örgüte bağlı 12 kişi gözaltına alındı
Almanya'da, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı bir örgüte bağlı 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri daha önce görevi askıya alınmış eski bir polis.
Federal Başsavcılıktan yapılan yazlı açıklamada, 4 kişinin 'aşırı sağcı terör örgütü kurmak', 8 kişinin de 'örgüte destek sağlamak' şüphesiyle gözaltında alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:17
Son Dakika Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi Eski sevgilisini 5 farklı yerinden bıçaklayarak kaçtı Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş açıp polisi yaraladı Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmeye çalıştığı o anlar kamerada