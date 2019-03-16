Son Dakika Haberleri: Almanya'da Göçmenlere 1 Yılda 2 Binden Fazla Saldırı

Almanya'da Göçmenlere 1 Yılda 2 Binden Fazla Saldırı

1 saat önce

Almanya'nın Federal İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında Almanya'da yaşayan göçmenlere 2 binden fazla ırkçı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Almanya'da Göçmenlere 1 Yılda 2 Binden Fazla Saldırı, System.String[]
Almanya'nın Federal İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında Almanya'da yaşayan göçmenlere 2 binden fazla ırkçı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Almanya'nın Federal İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir belgede 2018 yılında Almanya genelinde mültecilere yönelik binin üzerinde saldırı olduğunu açıkladı. Hazırlanan belgede işlenen suçların önemli bir bölümünün aşırı sağ kaynaklı olduğu ifade edildi. Mültecilere dönük işlenen suçların hakaretten, mala zarar vermeye ve adam yaralamadan cinayete kadar çeşitlilik gösterdiği belirtildi. Yapılan saldırıların bin 775'inin doğrudan mültecileri hedef aldığı ve bunların bin 736'sının aşırı sağ kaynaklı olduğu, saldırılarda 315 mültecinin yaralandığı kaydedildi. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:48 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'da Cami Önünde Müslüman Gruba Irkçı Saldırı Düzenlendi Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 20:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Göçmenlere 1 Yılda 2 Binden Fazla Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]