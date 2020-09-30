Almanya'da göçmenlerin gaz odalarına atılabileceğini söyleyen eski sözcü partisinden ihraç edildi - Son Dakika
BBC

Almanya'da göçmenlerin gaz odalarına atılabileceğini söyleyen eski sözcü partisinden ihraç edildi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), eski sözcü Christian Lüth'ün göçmenler için yaptığı açıklama sonrası harekete geçti. Parti, göçmenlerin gaz odalarına atılabileceğini ya da vurulabileceğini belirten Lüth'ün partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Almanya'da, göçmenleri hedef alan açıklamaları ile gündeme gelen Christian Lüth'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), "Evet, çünkü AfD o zaman daha iyi olacak. Daha sonra hepsini vurabiliriz ya da gaz odalarına atabiliriz, hangisini istersen" açıklamalarını yapan eski sözcü Christian Lüth'ü partiden ihraç etti.

Geçen pazartesi Pro7 kanalında yayınlanan bir belgeselde, Christian Lüth'ün göçmenler için kullandığı iddia edilen ifadeler tepki çekmişti. Kanal ilk olarak, 23 Şubat tarihinde Berlin'de bulunan bir barda gizlice kaydedilen görüntülerde yüzü görünmeyen Lüth'ün adını vermemişti. Olayın tepki çekmesinin ardından Die Zeit gazetesi, 'kamu çıkarını gözeterek' Lüth'ün adını açıklamaya karar verdiğini duyurdu.

"HEPSİNİ VURABİLİRİZ YA DA GAZ ODALARINA ATABİLİRİZ"

Bahis geçen görüntülerde Lüth, Lisa Licentia adlı YouTuber'a, AfD'nin kışkırtıcı taktikler kullandığını söylüyor ve "Almanya'nın durumu ne kadar kötüleşirse, bu AfD'ye o kadar yarar. Yoksa partinin oyu yüzde 3'te kalır" diyor.

Licentia'nın, "Daha fazla göçmenin gelmesinin AfD'nin çıkarına mı olacağı" şeklindeki soruya yanıt veren Lüth, "Evet, çünkü AfD o zaman daha iyi olacak. Daha sonra hepsini vurabiliriz ya da gaz odalarına atabiliriz, hangisini istersen. Umurumda değil. Benim için fark etmez" dedi.

"LÜTH ARTIK PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİLDİ"

Lüth'ün bu açıklamalarının ardından AfD, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Partimizin özgürlükçü-demokratik ilkeleriyle bağdaşmıyor ve hiçbir şekilde AfD'ye atfedilemez. Lüth artık partimizin üyesi değildir ve Ocak 2018'den beri partimiz adına konuşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

LÜTH PARTİNİN SÖZCÜSÜ OLARAK GÖREV ALDI

AfD, 2013'te kuruldu. Lüth, kuruluşunda katıldığı partinin 2018'e kadar sözcülüğünü yaptı. Nisan ayında kendisini "faşist" olarak tanımladığı öne sürülen Lüth'ün parlamento grup sözcülüğü görevine son verildi. Yaz tatilinden sonra Lüth'ün görevine iade edileceği öne sürülüyordu. Ancak AfD sözcüsü Bastian Behrens'e göre görüntülerin yayımlanmasından sonra bundan vazgeçildi. Behrens, Lüth'ün kendi isteğiyle parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

AfD, 2017'deki genel seçimlerde üçüncü en büyük parti olmuştu. AfD, 1960'lardan bu yana meclise giren ilk aşırı sağcı parti. Ancak koronavirüs salgınında seçmenlerin geleneksel partilere yönelmesiyle AfD'nin halk desteğinin azalmaya başladığı belirtiliyor.

Almanya'da göçmenlerin gaz odalarına atılabileceğini söyleyen eski sözcü partisinden ihraç edildi

Alternatif Partisi, Almanya, Berlin, Kamu, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:07

Son Dakika Dünya Almanya'da göçmenlerin gaz odalarına atılabileceğini söyleyen eski sözcü partisinden ihraç edildi - Son Dakika Dünya

BBC
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