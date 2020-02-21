Almanya'da göçmenleri hedef alan saldırıya dair yeni detaylar: 'Bu insanlar tamamen imha edilmeli' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da göçmenleri hedef alan saldırıya dair yeni detaylar: 'Bu insanlar tamamen imha edilmeli' - Son Dakika Dünya

Almanya'da göçmenleri hedef alan saldırıya dair yeni detaylar: 'Bu insanlar tamamen imha edilmeli'

7 saat önce

Almanya'daki saldırıya ilişkin yeni detaylar açıklandı. Hanau kentinde iki ayrı mekana saldırı düzenleyen şahsın daha önce 'ırkçı' paylaşımlar yaptığı belirlendi. Saldırılar göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahalleleri hedef aldı.

Almanya'da göçmenleri hedef alan saldırıya dair yeni detaylar: 'Bu insanlar tamamen imha edilmeli', System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde göçmenlerin yaşadığı semtteki iki ayrı nargile kafeye silahlı saldırı düzenleyen şahsın daha önce internette "aramızdaki birçok ırk veya kültür tamamen imha edilmeli" ifadeleriyle çağrı yayımladığı ortaya çıktı.


Yetkililer, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişiyi öldüren saldırganın paylaşımlarında ırkçı motiflerin yer aldığını doğrularken Almanya Şansölyesi Angela Merkel, saldırının ülkedeki ırkçılık zehirini ortaya çıkardığını söyledi.

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Almanya, Hanau, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:22 
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