Son Dakika Haberleri: Almanya'da göçmenlerin üstüne araç sürüldü: 4 yaralı

Almanya'da göçmenlerin üstüne araç sürüldü: 4 yaralı

1 saat önce

Almanya'nın Bottrop kentinde bir sürücü, aracını kasten yabancıların üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladı.

Almanya'da göçmenlerin üstüne araç sürüldü: 4 yaralı, System.String[]
Almanya'nın Bottrop kentinde bir sürücü, aracını kasten yabancıların üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:50 

Almanya, Ekonomi
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