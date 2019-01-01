Almanya'da göçmenlerin üstüne araç sürüldü: 4 yaralı
1 saat önce
Almanya'nın Bottrop kentinde bir sürücü, aracını kasten yabancıların üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladı.
Almanya
'nın Bottrop kentinde bir sürücü, aracını kasten yabancıların üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:50
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