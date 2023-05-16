Almanya'da görülmemiş protesto! Çevreciler, ineklerini Meclis bahçesinde otlattı - Son Dakika
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Almanya'da görülmemiş protesto! Çevreciler, ineklerini Meclis bahçesinde otlattı

16.05.2023 16:03

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevre örgütü Greenpeace ve Kırsal Tarım İçin Çalışma Grubu (AbL), inek sürüsünü Federal Meclis binasının önündeki çimenlik alana getirerek ineklerin ahırlarda tutulmasını protesto etti.

Göstericiler "İnekler merada" yazılı pankart açarak çevresi barikatlarla kapatılan meclisin önündeki çimenlik alana inek sürüsünü otlamaya bıraktı.

"İNEĞİN YAŞAMA ALANI MERADIR"

Greenpeace'in kampanya sözcüsü Lasse van Aken, açıklamada, Berlin'in ortasında inekleri çimenlik alana salmanın garip gelebileceğini belirterek "Ancak ineğin doğal yaşam alanı meradır. Ne yazık ki Almanya'daki ineklerin çoğu yılın yüzde 70'inde ahırda kalıyor. İneğin meraya ait olduğuna dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

"HEDEFE UYGUN DESTEK PROGRAMI İSTİYORUZ"

Aken, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir'den, ineklerin merada otlatılması için ülke çapında destek programı başlatmasını isteyerek "Bu, iklim, biyoçeşitlilik ve inekler için iyi ama maliyeti yüksek. İşte bu nedenle çiftçilerin bunu karşılayabilmesi için hedefe uygun bir destek programı oluşturulması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da çevreciler protesto için ineklerini Meclis bahçesinde otlattı

"OLAĞANÜSTÜ BİR RESİM"

Schleswig Holstein eyaletinde çiftçilik yapan Matthias Stührwoldt da "Olağanüstü bir eylem. Benim inekler yaklaşık 4 haftadan beri merada ve sadece sağmak için içeriye (ahıra) alıyorum. Bunun ihmal edilmiş bir konu olduğunu düşünüyorum. Meradaki inek herkes için iyidir. Bu eylemi duyduğumda 'Oraya gitmem lazım' dedim. Federal Meclis (Reichstag) binasının önündeki çimenlik alanda inekler, olağanüstü bir resim." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da çevreciler protesto için ineklerini Meclis bahçesinde otlattı

"SİYASETÇİLER HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Stührwoldt, ineklerin merada otlatılması için şimdiye kadar desteklenmediğini ifade ederek "Sürüler büyüdü, ahırlarda tutulmaya başlandı ve süt performansı arttı. Siyasetçiler ineğin meraya çıkmasını desteklemek için hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

Almanya'da çevreciler protesto için ineklerini Meclis bahçesinde otlattı
Almanya'da çevreciler protesto için ineklerini Meclis bahçesinde otlattı
Almanya'da çevreciler protesto için ineklerini Meclis bahçesinde otlattı
Kaynak: AA
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Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da görülmemiş protesto! Çevreciler, ineklerini Meclis bahçesinde otlattı - Son Dakika


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