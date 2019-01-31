Son Dakika Haberleri: Almanya'da Greenpeace'den 'Pembe Elbiseli' Kömür Eylemi

Almanya'da Greenpeace'den 'Pembe Elbiseli' Kömür Eylemi

30 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin kömür yakarak elektrik üretmesini protesto eden Greenpace üyeleri başbakanlık önünde eylem yaptı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin kömür yakarak elektrik üretmesini protesto eden Greenpace üyeleri başbakanlık önünde eylem yaptı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:49 

Berlin, Almanya, Dünya
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