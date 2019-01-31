Almanya'da Greenpeace'den 'Pembe Elbiseli' Kömür Eylemi
30 dakika önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin kömür yakarak elektrik üretmesini protesto eden Greenpace üyeleri başbakanlık önünde eylem yaptı.
Almanya
'nın başkenti Berlin
'de ülkenin kömür yakarak elektrik üretmesini protesto eden Greenpace üyeleri başbakanlık önünde eylem yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:49
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