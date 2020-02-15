Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Tempodrom adlı gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Olay, Güldür Güldür Şov adlı Türk komedi oyununun sahnelendiği sırada yaşandı. Alman polisi silahlı saldırının seyircilerle bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı.