Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika Dünya

Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay, Güldür Güldür Şov adlı oyunun sahnelendiği sırada yaşandı. Polis saldırının gösteri ile bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı.

Almanya'da Güldür Güldür Şov'un sahnelendiği salonun önünde silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Tempodrom adlı gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Olay, Güldür Güldür Şov adlı Türk komedi oyununun sahnelendiği sırada yaşandı. Alman polisi silahlı saldırının seyircilerle bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı.

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Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:17 
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