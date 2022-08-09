Almanya'da günde yaklaşık 200 kere öten horoz mahkemeye verildi - Son Dakika
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Almanya'da günde yaklaşık 200 kere öten horoz mahkemeye verildi

09.08.2022 18:15
Almanya'da günde yaklaşık 200 kere öten horoz mahkemeye verildi

Almanya'da yaşlı bir çift sabah 08.00'den itibaren günde yaklaşık 200 kere öten horoz nedeniyle komşularını mahkemeye verdi.

Almanya'da yaşlı bir çift sabah 08.00'den itibaren günde yaklaşık 200 kere öten horoz nedeniyle komşularını mahkemeye verdi.

Almanya'da bir horoz çok öttüğü için mahkemeye verildi. Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde yer alan Bad Salzuflen şehrinde yaşayan Friedrich-Wilhelm K. ve eşi Jutta, komşuları Michael'ın sahibi olduğu horozun sabah 08.00'den itibaren günde yaklaşık 200 kere ötmesinin kendilerine "işkence" gibi geldiğini belirterek, horoz nedeniyle komşuları Michael D. hakkında şikayetçi olarak dava açtılar.

76 yaşındaki çift, Magda adlı horozun 08.00'den itibaren ötmeye başladığını ve günün geri kalanında susmadığını ifade ederek, horozun evden çıkarılmasını istediklerini aktardı. Yaşlı çift ayrıca, mahkemeye delil sunmak için horoz her öttüğünde kayıt aldıklarını aktardı.

"İŞKENCE HAKKINDA KONUŞMAK ZOR, AMA BÖYLE BİR ŞEY"

Friedrich-Wilhelm Alman basınına verdiği demeçte, "Bahçeyi kullanamıyoruz ve herhangi bir pencere açamıyoruz. Geceleri kilitli olduğu için sabah 08.00'e kadar başlamıyor ama sonra gün boyunca 100 ila 200 kez ötüyor. Dayanılmaz" ifadelerini kullanarak, "Gerçekten çok fazla denedil. Çocuklarımız denedi, komşularımız denedi. Komşumuz horozundan vazgeçmiyor. Bununla yaşamak zorundayız ya da mahkemede kazanmak zorundayız" dedi.

Jutta ise, "İşkence hakkında konuşmak zor, ama böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

"TAVUKLARIN HOROZA İHTİYACI VAR, YOKSA BİRBİRLERİNİ YOLARLARDI"

Ancak Magda'nın sahibi 50 yaşındaki Michael, tavuk beslediği gerekçesiyle horoza ihtiyacı olduğunu savunarak, "Tavukların horoza ihtiyacı var, yoksa birbirlerini yolarlardı" dedi.

Michael, kendi yumurtalarını toplamak amacıyla 2018'de bahçesine 5 adet civciv satın aldığını fakat civcivlerden birinin horoz çıktığını ifade etti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ren Vestfalya, Almanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da günde yaklaşık 200 kere öten horoz mahkemeye verildi - Son Dakika

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