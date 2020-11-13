Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 542 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile başa çıkma çalışıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 542 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 751 bin 95'e yükseldiği bildirildi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 218 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, toplam ölü sayısının 12 bin 200'e ulaştığı belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 481 bin 700 olarak açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısının ise 257 bin 195 olduğu ifade edildi.

HAKİMLER MAHKEMEDE MASKE KARARI VERECEK

Mahkemelerde duruşma sırasında hakimlerin Covid-19'a karşı korunabilmeleri için salondaki herkesin maske takmasını isteyebileceği açıklandı. Frankfurt Bölge Mahkemesinde görülen bir dava sırasında avukatın maske takılmasına yönelik yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, hakimlerin maske takılması konusunda karar verebileceğine hükmetti ve avukatın temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme salonlarında hakimler duruşma boyunca cerrahi maske veya daha yüksek koruma önlemleri alınmasına yönelik karar verebilecek. Mahkeme salonunun yetersizliği, katılımcıların kalabalık olması halinde de mahkeme heyeti, duruşmaya video konferans yöntemiyle katılma imkanı sağlıyor.

(Mehmet Koca/İHA)