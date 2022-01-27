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Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika

Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

27.01.2022 09:47
Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Almanya'da son 24 saatte 203 bin 136 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Almanya'da son 24 saatte 203 bin 136 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Almanya'da Covid-19 salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 203 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günden kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 9 milyon 238 bin 931'e yükseldi. Son 24 saatte 188 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 117 bin 314'e ulaştı.

Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) 1017.4, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 846 bin 25 olarak tespit edildi.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN DOLULUK ORANI 84.14

Ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 100 hasta bulunduğu, boş yatak oranının yüzde 16.6 olduğu ve hastanelerde 3 bin 976 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 84.14 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 11'inin Covid-19 hastalarından oluştuğu, korona virüs hasta sayısının 2 bin 361 olduğu, hastaların bin 313'ünün solunum sistemine bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü aktarıldı.

83 milyon nüfuslu ülkede 26 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında halkın yüzde 73.6'sı iki doz aşı, yüzde 51.3'ü ise hatırlatma dozunu (3. doz) yaptırdı.

(Mehmet Koca/İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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