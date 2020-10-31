- Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor- Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a - Son Dakika

- Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor- Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a

31.10.2020 09:34

- Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 54 vak'ası tespit edilmesi ile günlük vak'a sayısında yeniden rekor kırıldı.

- Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a

BERLİN - Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 54 vak'ası tespit edilmesi ile günlük vak'a sayısında yeniden rekor kırıldı.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vak'aların önüne geçilemiyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 54 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği, toplam vak'a sayısının 501 bin 648'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte tespit edilen 19 bin 54 vak'a ile ülkede bir günde kaydedilen vak'a sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede aktif vak'a sayısının ise 149 bin 448'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada virüs nedeniyle son 24 saatte 103 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 10 bin 452'ye yükseldiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 352 bin 200 olarak açıklandı.

Öte yandan Almanya'da en son dün açıklanan 18 bin 681 vak'a sayısı ile rekor seviyeye ulaşılmıştı.

- Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor- Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a
- Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor- Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a
- Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor- Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a
- Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor- Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a

Koronavirüs, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor- Almanya'da son 24 saatte 19 bin 54 vak'a - Son Dakika


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