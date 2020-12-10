Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde son 24 saatte 440 kişinin korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, son 24 saat içinde 23 bin 679 vaka kayda geçti. Son verilerin ardından Almanya'da günlük vaka sayılarında rekor kırıldı.

Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde tüm etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da son 24 saatte 23 bin 679 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, ulaşılan rakamın salgının başlangıcından bu yana erişilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 242 bin 203'e yükseldiği açıklandı. Enstitünün açıklamasında, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 440 kişinin hayatını kaybettiği ve koronadan ölenlerin toplam sayısının 20 bin 372'ye yükseldiği belirtildi. Son verilere göre, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 922 bin 100 kişinin iyileştiği kayıtlara geçerken, aktif Covid-19 vaka sayısının 299 bin 731 olduğu belirtildi.

(Mehmet Koca/İHA)