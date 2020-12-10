Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

10.12.2020 10:32
Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor, System.String[]

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde son 24 saatte 440 kişinin korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, son 24 saat içinde 23 bin 679 vaka kayda geçti.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde son 24 saatte 440 kişinin korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, son 24 saat içinde 23 bin 679 vaka kayda geçti. Son verilerin ardından Almanya'da günlük vaka sayılarında rekor kırıldı.

Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde tüm etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da son 24 saatte 23 bin 679 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, ulaşılan rakamın salgının başlangıcından bu yana erişilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 242 bin 203'e yükseldiği açıklandı. Enstitünün açıklamasında, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 440 kişinin hayatını kaybettiği ve koronadan ölenlerin toplam sayısının 20 bin 372'ye yükseldiği belirtildi. Son verilere göre, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 922 bin 100 kişinin iyileştiği kayıtlara geçerken, aktif Covid-19 vaka sayısının 299 bin 731 olduğu belirtildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı         
09:06
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:47:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei