Almanya'da gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar - Son Dakika

Almanya'da gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar

Almanya'da kimliği belirsiz kişiler, Hatice Sayın (53) adlı Türk vatandaşının bahçesine, kapı kilidini kırarak Almanya bayrağı dikti.

Almanya'da kimliği belirsiz kişiler, Hatice Sayın (53) adlı Türk vatandaşının bahçesine, kapı kilidini kırarak Almanya bayrağı dikti. Sayın, bayrağı görünce büyük şok yaşadığını ifade etti.

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Almanya'da Neo Nazi üyeleri yine sahneye çıktı. Köln kenti Klettenberg bölgesinde hobi bahçesi olan Hatice Sayın (53) dün sabah bahçesinde Alman bayrağının dikili olduğunu görünce şaşırdı. Sayın, Demirören Haber Ajansı'na olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bir de Almanya bayrağı dikmişler" dedi.

TRAMBOLİNİN ORTASINA ALMAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Sayın, bahçesine giriş yaptığında gördüğü manzarayı şöyle anlattı:

"Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bütün pisliklerini yapmışlar. Trambolini kesmişler içine Alman bayrağını dikmişler. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim çevrem, iş arkadaşlarım, okul arkadaşlarım genelde hepsi Alman. Böyle bir şeyin başıma geleceğine inanmazdım. Böyle şeylerin olduğuna inanmıyordum, ama gördüm ki var, oluyormuş. Bütün Almanların yabancı düşmanı olduğunu düşünmüyorum çünkü çevrem Alman. Ama bu kafayı taşıyan insanların hala var olduğuna inanıyorum şimdi."

'KAMERA KAYDI OLMADIĞI İÇİN POLİS "BİR ŞEY YAPAMAYIZ" DEDİ'

Olayın ardından polis çağırdığını belirten Sayın, polisin ırkçılık olayı üzerine durdurğunu ifade ederek, "Polis geldi. Beni rahatlatmak için geceleri de bundan sonra polis yollayıp buraları kontrol edeceklerini söyledi. Kamera ya da görgü tanığı olmadığı için yapılabilecek pek bir şeyin olmadığını, genelde bu tip olaylarda şüphelilerin bulunamadığını ancak devriye gezip dikkat edeceklerini söylediler" dedi.

Hatice Çarpar, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar - Son Dakika

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