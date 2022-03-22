Almanya'da güvenlik görevlilerinin ikinci uyarı grevi, hava ulaşımını felç etti - Son Dakika
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Almanya'da güvenlik görevlilerinin ikinci uyarı grevi, hava ulaşımını felç etti

22.03.2022 16:30
Almanya'da güvenlik görevlilerinin ikinci uyarı grevi, hava ulaşımını felç etti

Almanya'da büyük havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin son iki haftada ikinci kez uyarı grevine gitmesi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.

Almanya'da büyük havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin son iki haftada ikinci kez uyarı grevine gitmesi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.

Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'na (Ver.di) bağlı güvenlik görevlileri; Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn Havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Almanya'nın en büyük havalimanlarında birçok uçuş iptal edildi.

Bazı havalimanlarında yolcular uzun süre beklemek zorunda kalırken, ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda güvenlik kontrolü eksikliği nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal oldu.

Hamburg'da hemen hemen tüm uçuşlar iptal edilirken, Köln/Bonn'daki havaalanında 60 uçuştan 50'si gerçekleştirilemedi.

"Sendikanın iş birlikçi olmayışı, havacılık endüstrisine ve ekonomiye büyük zarar veriyor"

Almanya'ya sefer düzenleyen 100'ün üzerinde yerli ve yabancı hava yolu şirketini temsil eden BARIG tarafından yapılan açıklamada, tekrarlanan uyarı grevlerinin sadece bir gün içinde on binlerce yolcunun hareketliliği üzerinde büyük bir etki oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Seyahatin gereksiz yere zahmetli bir şekilde yeniden düzenlenmesi veya çoğu durumda tamamen iptal edilmesi gerekiyor. Bu, hiçbir şekilde anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. Sendikanın iş birlikçi olmayışı, havacılık endüstrisine ve genel olarak ekonomiye büyük zarar veriyor." denildi.

Havalimanlarının yetkilileri, yolculardan havaalanlarına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini istedi.

Ver.di, işverenlerin gelecek 12 ay boyunca 25 bin havalimanı güvenlik görevlisinin ücretini saat başına en az 1 avro artırmasını ve Almanya'nın farklı bölgelerindeki güvenlik personelinin aynı ücreti almasını talep ediyor.

BDLS de sendikanın taleplerinin toplamının yüzde 40'a varan ücret artışı anlamına geldiğini, bu nedenle taleplerin "ütopik" olduğunu savunuyor. BDLS, saat başına 0,38 avro sent ücret artışı teklif ediyor.

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Frankfurt, Havacılık, Almanya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da güvenlik görevlilerinin ikinci uyarı grevi, hava ulaşımını felç etti - Son Dakika


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