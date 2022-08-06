Alman yetkililerden "aşırılık yanlılarının artan fiyatları istismar edeceği" uyarısı - Son Dakika
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Alman yetkililerden "aşırılık yanlılarının artan fiyatları istismar edeceği" uyarısı

06.08.2022 16:29
Alman yetkililerden "aşırılık yanlılarının artan fiyatları istismar edeceği" uyarısı

Almanya'da güvenlik yetkilileri, aşırılık yanlılarının ülkede artan gıda ve gaz fiyatlarının halkta yol açtığı endişeleri istismar edeceği uyarısında bulundu.

Almanya'da güvenlik yetkilileri, aşırılık yanlılarının ülkede artan gıda ve gaz fiyatlarının halkta yol açtığı endişeleri istismar edeceği uyarısında bulundu.

Brandenburg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç istihbarat servisi) Başkanı Jörg Müller, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, aşırılık yanlılarının, halkın enerji krizinden ve fiyatların artmasından çok etkilenmesini ümit ettiklerini, böylelikle halkta oluşacak güvensizliği devlete karşı propaganda yapmak için kullanmak istediklerini belirtti.

"Aşırılık yanlıları, Almanya'da öfkeli bir kışı hayal ediyor." ifadesini kullanan Müller, bu faaliyetleri dikkatli şekilde takip ettiklerini bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nanzey Faeser de "demokrasi düşmanlarının felaket, korku ve yok olma fantezilerini yaymak için krizleri kötüye kullanmayı beklediğini", aşırılık çevrelerinin şu anda halkı harekete geçirebilecek konular aradığını belirtti.

Faeser, "Daha önce koronavirüs gösterilerinde olduğu gibi aşırı sağcıları ve diğer çeşitli çevreleri birbirine bağlayan demokrasiyi küçümseme ve devletimizi sarsma girişimi gibi şeyler ortak payda olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Faeser, polisin olası yeni gösterilere hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Telegram gibi sosyal medya kanallarından enflasyon, enerji ve Ukrayna'daki savaşla ilgili içeriklerin yoğun şekilde paylaşıldığını gözlemledikleri bilgisini verdi.

Gazetenin haberinde, Almanya İçişleri Bakanlığının, fiyat artışlarının çok fazla insanı etkilemesi ve sonbaharda yeni bir Kovid-19 dalgası yaşanması durumunda radikalleşme potansiyelinin bulunduğu ve salgın sırasındaki gibi aşırı sokak gösterileri düzenlenebileceği uyarısı yaptığına işaret edildi.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Brandenburg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman yetkililerden 'aşırılık yanlılarının artan fiyatları istismar edeceği' uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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