Son Dakika Haberleri: Almanya'da hac hazırlıkları başladı
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Almanya'da hac hazırlıkları başladı

59 dakika önce

Almanya'dan bu yıl kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının kafile başkanları ve grup görevlilerini bilgilendirmek amacıyla Köln kentinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Almanya'da hac hazırlıkları başladı, System.String[]
Almanya'dan bu yıl kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının kafile başkanları ve grup görevlilerini bilgilendirmek amacıyla Köln kentinde bilgilendirme semineri düzenlendi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde gerçekleşen seminer, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, seminerde yaptığı konuşmada, hac ibadetinin sabır ve fedakarlık istediğini belirterek, "Hac yolculuğunun her saniyesini değerlendirmeliyiz. Kutsal beldelerde olduğumuz süre içerisinde hacılarımıza hizmet ederek, dua almaya vesile olacak işler yapmalıyız. Hac organizasyonunda görev alacak kafile başkanlarımıza ve grup görevlilerimize kolaylıklar ve başarılı bir hac dönemi diliyorum. Rabbim haccınızı mebrur, dualarınızı kabul eylesin." dedi.
2019 Hac Organizasyonu hakkında bilgi veren Hac Koordinatörü Fuat Gökçebay ve DİTİB Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Ali Özdemir, bu yıl 8 kafile ile kutsal topraklara intikal edeceklerini, ilk uçuşların bu hafta sonu başlayacağını, dönüşlerin ise 24 Ağustos'ta sona ereceğini aktardı.
Sinevizyon eşliğinde vize, uçuş, havalimanı intikalleri ve kargo hizmetleri hakkında bilgi veren Özdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mekke ve Medine'de irtibat bürolarının oluşturulacağını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:10 Kaynak: AA
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