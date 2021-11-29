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Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı

29.11.2021 22:26
Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Hachenburg beldesinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Hicret Camisi törenle ibadete açıldı.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Hachenburg beldesinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Hicret Camisi törenle ibadete açıldı.

Kuran-ı Kerim okunarak başlanan açılış töreninde konuşan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, camilerin topluma büyük katkı sunduğunu söyledi.

Türkmen, bulundukları şehirlerde hizmet veren önemli bir topluluk olduklarını belirterek, "Buradaki cemaatimiz toplanmak için bir camiye ihtiyaç duymuş. Yerel idare ve şehir sakinleri, inşaatın yapımına karar verdi. Güvene dayalı iş birliği her düzeyde sürdürülecektir. Almanya'nın en büyük Müslüman teşkilatı olan DİTİB, her zaman Almanya'da yaşayan Müslümanların ve tüm toplumunun refahını göz önünde bulunduran bir kuruluştur." ifadesini kullandı.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Meclis Başkanı Hendrik Hering ise caminin yapılmasının uyumun önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cami cemaatimiz bizim gibi burada yaşayan ve büyüyen komşularımız. Birbirimizi tanıdığımız için birbirimize güveniyoruz. Almanya'da insanlar, hangi dine mensup olursa olsun dini inançlarını serbestçe yaşayabilir. Dolayısıyla sizler bu toplumun bir parçasısınız ve buraya aitsiniz. İnsanların diyalog kurulabileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği mekanlara ihtiyaç vardı, burası da bunu karşılayacak ve bir araya gelmenin adresi olacak."

Konuşmaların ardından dualarla caminin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları dikkate alınarak gerçekleştirildi.

3 bin metrekare alana inşa edildi

Yapımına 2017'de başlanan ve 3 bin metrekare alana inşa edilen, 600 metrekare kullanım alanına sahip camide aynı anda 150 kişi ibadet edebilecek.

İki kattan oluşan komplekste mescit, toplantı salonu, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra 50 araçlık otopark alanı buluyor.

Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı
Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı
Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı
Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı
Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, rheinland pfalz, Almanya, Hicret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Hachenburg DİTİB Hicret Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
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