Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor - Son Dakika
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Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de güneşli havanın etkisinin göstermesiyle halk, soluğu park ve bahçelerde aldı.

Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de güneşli havanın etkisinin göstermesiyle halk, soluğu park ve bahçelerde aldı. Eyalet Başbakanı Michael Müller, korona virüse karşı tedbirlerin uygulanmamasına tepki göstererek sokağa çıkma yasağı getirebileceklerini belirtti.


Almanya'nın başkenti Berlin'de birkaç gündür bahar havası yaşanmasıyla vatandaşlar parkları, bahçeleri, kanal ve su kenarlarına akın etti. Güneşi gören Berlinliler, hükümetin sokağa çıkmama tavsiyelerine aldırış etmeden güzel havaları çocukları ve arkadaşlarıyla açık havada değerlendiriyor. Bazı gençlerin de "Korona-Parti" adı altında bir araya gelerek mangal partileri vermesi ve piknik yapması ise bardağı taşıran son damla oldu. Söz konusu durumun korona virüsüne karşı başlatılan mücadeleyi sekteye uğratacağı ifade edilirken Berlin Eyalet Başkanı Michael Müller harekete geçti. Müller, başkentlileri zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama, hijyen kurallarına uyma konusunda tekrar uyardı. Müller, tedbilere uyulmaması halinde alınan tedbirleri sertleştireceklerini, hatta sokağa çıkma yasağı getirebileceklerini açıkladı.


"Korona-Parti"ye tepki


Berlinlileri sorumsuz ve düşüncesiz olmakla suçlayan Müller, "İnsanlar konunun ciddiyetini hala anlamadı. Birilerinin kuralları hiçe sayıp 'Korona-Parti' adı altında toplanmaları tahammül edilir gibi değil. Bu korkunç. Bazıları da hala ihtiyaçlarından fazla alışveriş yapıp stoklama peşinde. Bu, o ürünlere gerçekten acil ihtiyacı olanların hakkını gasp etmektir" dedi.


"Sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kalabiliriz"


Müller ayrıca, "Yine diğer insanlarla araya yeteri kadar mesafe koyma kuralını çiğnemek de kabul edilir gibi değil. Bu durum böyle devam ederse bir sonraki aşamaya geçip sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kalabiliriz" dedi.


Berlin'de 1 günde korona virüsüne yakalananların sayısı yüzde 50 oranında artış gösterdi. Başkentte çok sayıda market, müşterilerin ihtiyaçlarından fazla alıp stoklama yapmalarının önüne geçmek ve olası tartışmaları engellemek için güvenlik görevlilerini işe aldı.


Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de bugün benzer bir açıklama yaparak, kurallara uyulmaması durumunda Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı getirilebileceğini ifade etti. Söder, "İnsanlar evde alma kuralına uymazsa, geriye opsiyon olarak sadece eyalet çapında bir sokağa çıkma yasağı getirmek kalır. Bunu herkes anlamalı" şeklinde konuştu. - BERLİN

Michael Müller, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:27 Kaynak: İHA

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