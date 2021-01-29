Almanya'da halkın yüzde 2,2'sine ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Almanya'da halkın yüzde 2,2'sine ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı

29.01.2021 16:19
Almanya'da halkın yüzde 2,2'sine ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Almanya'da halkın yüzde 2,2'sine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşının yapıldığı bildirildi.

Almanya'da halkın yüzde 2,2'sine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşının yapıldığı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, eyaletlere şimdiye kadar 3,5 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtıldığını belirtti.

2,2 milyon dozun kullanıldığını, bunların 400 bininin ikinci doz olarak insanlara yapıldığını aktaran Spahn, "Halkın yüzde 2,2'sine ilk doz aşısı yapıldı." dedi.

Spahn, yaşlı bakımevlerinde yaşayan herkese şubat ortasına kadar aşılama imkanı verme hedefini yineleyerek, şimdiye kadar yaşlı bakımevlerinde yaşayan 560 bin kişiye aşı yapıldığını kaydetti.

"Aşılama kampanyasının başlangıcı zor oldu" diye konuşan Spahn, Avrupa Birliği (AB) tarafından verilen siparişlerden kendilerine ulaşan aşı dozunun beklenenden az olduğunu ve aşı olmak isteyenlerin randevu almada bazı zorluklar yaşadığını anlattı.

Halkta aşının azlığından kaynaklanan sabırsızlığı anladığını ifade eden Spahn, "Aşının azlığından dolayı zor geçecek haftaların önümüzde olduğu da gerçek. Yüzyılın salgınından çıkış yolunun başladığını görmek ise önemlidir. Salgının ortaya çıkmasından sadece 12 ay sonra 3 etkili aşının mevcut olması, başka aşıların da kullanım onayı alacak olmaları bir başarı hikayesidir." şeklinde konuştu.

Spahn, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca aşısına muhtemelen bugün kullanım onay vereceğini hatırlatarak bunun önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

Mutasyona uğrayan virüs türlerine karşı uyarı

Basın toplantısına katılan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de ülkede geçerli olan Kovid-19 tedbirlerinin erkenden gevşetilmemesini istedi.

Wieler, söz konusu tedbirlerin etkisini gösterdiğini, son 7 günde 100 bin kişide virüs bulaşan kişi sayısının ekimden sonra ilk kez 100'ün altına düştüğünü ancak yeni vaka sayılarının daha azalması için önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Mutasyona uğrayan virüs türlerine karşı da uyaran Wieler, Almanya'da mutasyona uğrayan virüs türlerinin bulaştığı kişi sayısının arttığını, bu türlerin ne kadar tehlikeli olduğu ve şimdiye kadar virüse yakalanmış insanlara yeniden bulaşıp bulaşmadığının hala uluslararası alanda araştırıldığını dile getirdi.

Wieler, yaşlı bakımevlerinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin ve yeni vaka sayılarının yüksek olduğunun altını çizerek, buralarda korunma önlemlerinin daha da arttırılması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da halkın yüzde 2,2'sine ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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