Almanya'da Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinden SPD birinci çıktı - Son Dakika
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Almanya'da Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinden SPD birinci çıktı

6 saat önce

Almanya'da Hamburg eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 39'unu alarak birinci çıktı.

Almanya'da Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinden SPD birinci çıktı, System.String[]

Almanya'da Hamburg eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 39'unu alarak birinci çıktı.

Hamburg eyaletinde dün yapılan Eyalet Meclisi seçimlerine ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı.


Oyların yüzde 39'unu alan SPD, seçimlerin galibi oldu. SPD'nin oy oranı 2015'teki seçimlere göre 6,6 puan geriledi.

Yeşiller Partisi, bir önceki seçimlere göre oy oranını 11,9 puan artırarak yüzde 24,2 ile ikinci oldu.


Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), oy oranında 4,7 puan kaybederek seçimden yüzde 11,2 ile üçüncü çıktı.

Sol Parti de 5 yıl önceki seçilere göre, oy oranını 0,6 puan artırarak, oyların yüzde 9,1'ini aldı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 5,3, Hür Demokrat Parti (FPD) de yüzde 5 oy alarak Eyalet Meclisi'ne girmeyi başardı. 2015'teki seçimlere göre AfD 0,8 puan, FDP de 2,5 puan kayıp yaşadı.

Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre, diğer partiler de yüzde 6,2 oy aldı. Böylelikle 121 sandalyeli Hamburg Eyalet Meclisine SPD 51, Yeşiller 31, CDU 14, Sol Parti 12, AfD 7 ve FDP 6 milletvekili gönderecek.

Eyalette seçime katılım oranı da 2015'e göre 6,8 puan artarak, yüzde 63,3 olarak gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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