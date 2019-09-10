Son Dakika Haberleri: Almanya'da hastanede yangın: 1 ölü
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Almanya'da hastanede yangın: 1 ölü

10 dakika önce

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Almanya'da hastanede yangın: 1 ölü, System.String[]

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.


Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan Marien Hastanesinde dün gece yangın çıktı. Hastanenin 2'nci katında bir hastanın odasında çıkan yangında 77 yaşındaki hasta hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. 2'nci kattan hastanenin 5'inci katına kadar yayılan yangında çok sayıda hasta dumandan etkilendi. Düsseldorf itfaiye sözcüsü Christopher Schuster, yaralanan 19 kişiden 7'sinin dumana maruz kalması nedeniyle solunum sıkıntıları yaşadığını, 5'inin durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Yaralılar ve dumandan etkilenenler, acil çıkışlar ve itfaiye merdiveni kullanılarak dışarı çıkartıldı. Yaralıların çoğu başka hastanelere nakledilirken, 1 hasta helikopterle Aachen şehrinde bir kliniğe götürüldü.


100'den fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.


Yangının sebebi araştırılıyor. - DUSSELDORF

Düsselldorf, İtfaiye, Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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