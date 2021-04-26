Son dakika! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım eli bekliyor - Son Dakika

Son dakika! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım eli bekliyor

26.04.2021 11:23

Son dakika gelişmesine göre Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde koronavirüs tedavisi gören Türk gurbetçi Cemal Yıldırım, yapay akciğer destek cihazının (ECMO) dolu olması sebebiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde koronavirüs tedavisi gören Türk gurbetçi Cemal Yıldırım, yapay akciğer destek cihazının (ECMO) dolu olması sebebiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürerken, Avrupa'nın birçok ülkesindeki sağlık sistemlerinde ciddi sorunlar yaşanmasına sebep oldu. Artan Kovid-19 vakaları Almanya'nın sağlık sistemine diz çöktürdü. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Bergischgladbach kent hastanesinde 28 Mart'tan bu yana koronavirüs tedavisi gören Cemal Yıldırım (71) hastanedeki yapay akciğer destek cihazlarının (ECMO) tamamının dolu olması sebebiyle yaşam savaşı veriyor. Koronavirüs tedavisi gören Türk gurbetçi Cemal Yıldırım'ın kızı Nurcan Yıldırım, babasının sağlık durumu hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 'Babam 28 Mart'tan beri mutant virüsten dolayı hastanede. Bize bir ECMO cihazı gerekiyor. Bu cihaza biz burada babamın yaşından dolayı ulaşamıyoruz. Ekipmanıyla birlikte bize bu cihazdan gönderilirse Türkiye'ye götürüp tedavi ettirebiliriz. Umudumuz önce Allah sonra da Türkiye. Rica ediyorum bize bir ambulans uçak yollasınlar. Devletimden yardım istiyorum. EMCO cihazı ve ekipmanı gerekiyor.' diye konuştu.

"SADECE GENÇ HASTALARA TAKILIYOR"

Nurcan Yıldırım, babasının yaşından dolayı ECMO verilmediğini belirterek 'Cihazın genç yaştaki kişilere verildiği söylendi. Babam entübe durumda. Cortizon tedavisi yapıyoruz başka elimizde yapacak hiçbir şeyimiz yok dediler. Zannedersem son aşamadayız. Yaşlılar ölüyor. Yaşlılardan ümit kesiliyor.' diye konuştu.

YOĞUN BAKIMLARDA YER YOK

Babasının hayatından endişe ettiklerini ve tek çarenin yapay akciğer cihazı dışında başka ümitleri kalmadığını belirten Yıldırım 'Hakikaten kötü durumdayız. Ülkede sağlık bitti. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz lütfen bize yardım etsinler. Biliyoruz orada durumlar zor. Ama son ümidimiz sizsiniz. Bizim tek istediğimiz babama ECMO cihazının verilmesi. Son ümidimiz o, başka ümit edecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Doktorlar babam için bu aleti civar hastanelerden talep etti. Yalnız yoğunluktan dolayı malum Almanya'nın nüfusu da çok yaşlı bir nüfusa sahip olduğu için biz bu adete ulaşamıyoruz. Babam hastaneye yürüyerek girdi ve entübe edilirken söz verdim. Baba geleceğim tekrar dedim. Yeter ki o alete ekipmana ulaşalım' dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIM İSTİYORUM"

'Bu şekilde babamın hastaneden dışarı çıkarılmasına müsaade edilmiyor. Biz de onu göremiyoruz" diyen Yıldırım, " Yani biz sadece o cihaza ulaşmak istiyoruz, ekipmana ulaşmak istiyoruz başka hiçbir yardım talebimiz yok. Son kurtuluşumuz bu. Artık herkes elinden geleni yaptı zannedersem ama bu cihaza ulaşmamız gerekiyor ve bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum rica ediyorum lütfen bize yardım edin" ifadelerine yer verdi. Yıldırım, Türkiye'nin Köln Konsolosluğu ve Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini, yakından ilgilendiklerini ancak, sınırlı sayıda yapay akciğer cihazının bulunduğunu çözüm için alternatif arandığını belirtti.

ECMO CİHAZI KALP VE AKCİĞER GÖREVİ ÜSTLENİYOR

(ECMO) hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine olarak biliniyor. Büyük bir damardan kanı makineye alıp, oksijen sağlayıp yine büyük bir damardan kanı tekrar hastaya veriyor. ECMO cihazı, entübe hastalara solunum cihazının ciğerlere verdiği basıncı azaltarak kana oksijen temin ediyor, o sırada hasta olan kalp ve ciğer kendi kendini onarıma geçiyor.

Son dakika! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım eli bekliyor
Son dakika! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım eli bekliyor
Son dakika! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım eli bekliyor
Son dakika! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım eli bekliyor

Ren Vestfalya, Koronavirüs, Gurbetçi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Almanya'da hastanede yatan gurbetçi yardım eli bekliyor - Son Dakika


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