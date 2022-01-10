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Almanya'da hava yolu trafiği 2021'de kriz öncesi seviyesinin sadece yüzde 50'sine ulaştı - Son Dakika

Almanya'da hava yolu trafiği 2021'de kriz öncesi seviyesinin sadece yüzde 50'sine ulaştı

10.01.2022 16:11
Almanya'da hava yolu trafiği 2021'de kriz öncesi seviyesinin sadece yüzde 50'sine ulaştı

Almanya'da uçuşlar, Kovid-19 salgınının ikinci yılında 2020'ya göre yüzde 14,4 artırmasına rağmen salgın öncesi 2019 seviyesinin sadece yarısına ulaştı.

Almanya'da uçuşlar, Kovid-19 salgınının ikinci yılında 2020'ya göre yüzde 14,4 artırmasına rağmen salgın öncesi 2019 seviyesinin sadece yarısına ulaştı.

Almanya'da hava trafik kontrolünden sorumlu Deutsche Flugsicherung (DFS), yolcu ve kargo uçuşlarını kapsayan 2021 yılı hava yolu trafiği verilerini açıkladı.

Buna göre, Kovid-19 salgınında geçen yıl uçuşlar 2020'ye yüzde 14,4 artarak 1,67 milyona ulaştı. Bu rakam, uçuşların 2020'de yüzde 50'den fazla azalarak 1,46 milyona düşmesi ve 32 yıl önceki seviyeye gerilemesinden sonra geldi.

DFS açıklamasında, "Ancak salgın öncesi seviyeyle karşılaştırıldığında, bu (2021'deki uçuşlar) yine de yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüşü temsil ediyor." denildi.

Almanya'da salgın öncesi 2019'da 3,33 milyon uçuş gerçekleşmişti.

Almanya'da tüm havalimanlarının Kovid-19 salgınından etkilenirken, ülkede en büyük merkez olan Frankfurt havalimanında geçen yıl uçuşlar (kalkış ve iniş) yüzde 50 azalarak 260 bine indi.

"2025'e kadar salgın öncesi seviyeye ulaşamayacağız"

Açıklamada, kargo trafiğinin yüksek olduğu havalimanlarının yolcu ağırlıklı havalimanlarına göre hava trafiğindeki düşüşten önemli ölçüde daha az etkilendiği de belirtildi.

Özellikle Kovid-19'un hızlı yayılan Omicron varyantının havacılık için giderek daha fazla sorun oluşturduğuna yer verilen açıklamada, ABD ve Çin'de, hava yolu şirketlerinin pilotlar, uçuş görevlileri ve diğer çalışanlar Noel tatili döneminde hastalandığı veya karantinaya alındığı için bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

DFS Üst Yöneticisi (CEO) Arndt Schoenemann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu rakamların Kovid-19 salgınının sona ermekten çok uzak olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle DFS olarak, muhtemelen uçuş rakamlarında 2025'e kadar salgın öncesi seviyeye ulaşamayacağımızı varsayıyoruz." öngörüsünde bulundu.

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Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da hava yolu trafiği 2021'de kriz öncesi seviyesinin sadece yüzde 50'sine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da hava yolu trafiği 2021'de kriz öncesi seviyesinin sadece yüzde 50'sine ulaştı - Son Dakika
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