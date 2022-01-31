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Almanya'da hava yolu yolcu trafiği salgın öncesi dönemin çok uzağında bulunuyor - Son Dakika

Almanya'da hava yolu yolcu trafiği salgın öncesi dönemin çok uzağında bulunuyor

31.01.2022 13:59
Almanya'da hava yolu yolcu trafiği salgın öncesi dönemin çok uzağında bulunuyor

Almanya genelindeki havalimanlarında hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 2021'de 73,6 milyon seviyesinde gerçekleşirken, salgın öncesi 2019 seviyesinin hala çok uzağında bulunuyor.

Almanya genelindeki havalimanlarında hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 2021'de 73,6 milyon seviyesinde gerçekleşirken, salgın öncesi 2019 seviyesinin hala çok uzağında bulunuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 2021 yılında ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılı 2020'de dünya genelinde ve Almanya'da büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 artarak 73,6 milyona ulaştı.

Salgın öncesi 2019'da 227 milyon kişiyle rekor yenileyen yolcu trafiği sayısı, 2021'de kriz öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 33'üne ulaştı. Bununla birlikte, 2021'de yolcu trafiği yüzde 67,6 daha az yolcu ile kriz öncesi 2019 seviyesinin hala çok uzağında bulunuyor.

Öte yandan geçen yıl Almanya'dan yurt dışına çıkan yolcu sayısı, 2020'ye göre yüzde 32,6 artarak 68,8 milyona ulaştı.

Almanya havalimanlarında kabul edilen kargo miktarı 2021'de 2020'ya göre yüzde 17,5 artarak 5,3 milyon tona yükseldi.

Kargo miktarı ilk defa 5 milyon ton üzerine çıkarken, 2019'daki seviyenin yüzde 12,7 üzerinde olması dikkati çekti.

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Almanya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da hava yolu yolcu trafiği salgın öncesi dönemin çok uzağında bulunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da hava yolu yolcu trafiği salgın öncesi dönemin çok uzağında bulunuyor - Son Dakika
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