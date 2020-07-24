Almanya'da havaalanlarında gönüllü ve ücretsiz korona testi yapılacak - Son Dakika

Almanya'da izinden dönen vatandaşlar havaalanlarında gönüllü ve ücretsiz olarak korona virüs (Covid-19) testi yaptırabilecek.

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Eyalet Sağlık Bakanlarının yaptığı toplantı sonrasında havaalanlarında ücretsiz ve gönüllü olarak korona virüs testi yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Eyalet Sağlık Bakanları Konferansına başkanlık yapan Dilek Kalaycı, yaptığı açıklamada Almanya'nın vaka sayılarını nispeten düşük tutmayı başardığını, ancak seyahatler nedeni ile vaka sayılarının artabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle havaalanlarında test merkezlerinin kurulacağını aktaran Kalaycı, "Yüksek riskli bölgelerden dönenleri polis test olabileceği konusunda bilgilendirecek. Test olanlar ve negatif sonucu alanlar 14 gün ev karantinasına girmesine gerek kalmayacak. Test olmak istemeyenler ise 14 gün ev karantinasında kalması gerekiyor" dedi.

Kalaycı, ayrıca sağlık bakanlarının karayolu ile dönen vatandaşlara da sınır kapılarında rastgele kontroller yapılması konusunda anlaştığını duyurdu. - KÖLN