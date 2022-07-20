Almanya'da havaalanlarında kriz devam ediyorYolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Almanya'da havaalanlarında kriz devam ediyorYolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu

20.07.2022 19:09

- Almanya'da havaalanlarında kriz devam ediyor Yolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel krizi devam ederken, Almanya'daki Köln-Bonn Havaalanı'nda yolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

- Almanya'da havaalanlarında kriz devam ediyor

Yolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu

KÖLN - Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel krizi devam ederken, Almanya'daki Köln-Bonn Havaalanı'nda yolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Avrupa'da korona virüs salgınında havalimanlarında görevli personelin işten çıkarılmasının ardından başlayan personel krizi devam ediyor. İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın yanı sıra Almanya'daki havalimanlarında da kriz yaşanıyor. Almanya'nın özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan havalimanlarındaki personel eksikliği devam ederken, çok sayıda bölgeye uçuş azaltıldı. Köln-Bonn Havaalanı'nda saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşanan personel eksikliğinin biran önce giderilmesini istiyor. Yetkililer ise, yolculara her zaman olduğundan daha erken saatlerde havaalanında olmaları uyarısı yapıyor.

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Kaynak: İHA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da havaalanlarında kriz devam ediyorYolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da havaalanlarında kriz devam ediyorYolcular kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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