Almanya'da havalimanı güvenlik görevlilerinin ücret artışı konusunda anlaşma sağlandı - Son Dakika

Almanya'da Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) arasında havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin saatlik ücret artışı görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Ver.di'den yapılan açıklamada, bir ay içinde ikinci kez greve gidilmesinin ardından güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik altıncı tur görüşmelerde BDLS ile bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sendika ile BDLS arasındaki anlaşma, güvenlik görevlilerinin ücretlerine 24 ay içerisinde üç aşamada zam sağlarken, saatlik ücretlere 2022'de yüzde 4,4 ila yüzde 7,8 arasında zam yapılacak.

Ücretlerde mutabık kalınan artışlar, işverenlerden gelecek 12 ay boyunca havalimanı güvenlik görevlisinin ücretine saat başına en az 1 avro artırmasını isteyen Ver.di sendikasının taleplerine yakın oldu.

Doğu Almanya'da çalışan havalimanı güvenlik görevlilerin saatlik ücretleri de Ocak 2024'e kadar Batı Almanya seviyelerine yükseltilecek.

Söz konusu ücret anlaşmazlığının Paskalya tatilinden iki hafta önce anlaşmayla sonuçlanması dikkati çekti.

Almanya'da büyük havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin 22 Mart'ta ikinci kez uyarı grevine gitmesi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirmişti.

Bu yıl Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunluğunun kaldırılmasıyla Paskalya tatilinde Almanya'da havalimanlarında yolcu sayısının keskin şekilde artması bekleniyor.