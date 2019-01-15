Son Dakika Haberleri: Almanya'da Havalimanlarında Güvenlik Personelleri Bir Günlük Grevde

Almanya'da Havalimanlarında Güvenlik Personelleri Bir Günlük Grevde

1 saat önce

- Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi nedeni ile yüzlerce uçuş iptal edildi.

Almanya'da Havalimanlarında Güvenlik Personelleri Bir Günlük Grevde, System.String[]
- Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi nedeni ile yüzlerce uçuş iptal edildi. Yerel medya, Frankfurt, Munih, Hanover, Bremen, Hamburg, Leipzig, Dresden ve Erfurt'taki havalimanlarında yüzlerce uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Verdi Sendikası'nın organize ettiği eylem kapsamında güvenlik personelleri saatlik ücretinin ülke genelinde 20 euroya yükseltilmesini istiyor.

Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren ve Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak. - Almanya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:26 Kaynak: DHA

Frankfurt, Almanya, Dünya
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