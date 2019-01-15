Almanya'da Havalimanlarında Güvenlik Personelleri Bir Günlük Grevde
1 saat önce
- Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi nedeni ile yüzlerce uçuş iptal edildi.
- Almanya
'da 8 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi nedeni ile yüzlerce uçuş iptal edildi. Yerel medya, Frankfurt
, Munih, Hanover, Bremen, Hamburg, Leipzig
, Dresden
ve Erfurt'taki havalimanlarında yüzlerce uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
Verdi Sendikası'nın organize ettiği eylem kapsamında güvenlik personelleri saatlik ücretinin ülke genelinde 20 euroya yükseltilmesini istiyor.
Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren ve Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak. - Almanya
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:26 Kaynak: DHA
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